В 2019 году в Югре появятся семь IT-стойбищ

СЕГОДНЯ 08:45 2018-12-27T08:45:02+03:00

До конца года в автономном округе будет введено в эксплуатацию около 5 тысяч новых скважин

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Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры подвёл итоги года и поделился планами на 2019 году. Так, 236 миллионов тонн составил объем добычи нефти в Югре в 2018 году. Этот показатель был достигнут за счет наращивания эксплуатационного бурения и ввода новых добывающих скважин.

Планируется, что до конца года в автономном округе будет введено в эксплуатацию около 5 тысяч новых скважин.

В уходящем году для поддержки коренных народов были актуализированы цели и задачи государственной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». В числе приоритетов – создание в автономном округе IT-стойбищ. Проект предполагает техническое оснащение услугами связи и спутниковым интернетом родовых территорий КМНС. Первое IT-стойбище появилось в Белоярском районе в природном парке «Нумто» на угодьях Василия Пяка. В планах на 2019 год – подключить к сети еще 7 стойбищ.