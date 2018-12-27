За минувшие сутки в Югре в 9 ДТП пострадали 11 человек

СЕГОДНЯ 07:46 2018-12-27T07:46:39+03:00

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Подростки из Сургута решили перебежать дорогу в неположенном месте и попали под колёса автомобиля. Оба мальчика доставлены в больницу.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, ДТП случилось на улице Привокзальная в Сургуте. В 19:15 водитель за рулём «Рено Логан» сбил 14-летних мальчиков, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате происшествия, оба несовершеннолетних пешехода с травмами доставлены в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 14 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.