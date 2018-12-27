Погода в Югре 27 декабря: -25 градусов и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:18 2018-12-27T07:18:01+03:00

В Югре сегодня ветреная погода Фото: Татьяна Коркина

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В четверг, 27 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -20,-25 ºС, местами -27,-32 ºС.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -23,-25 ºС.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -27, -20 градусов.

В Нижневартовске ясная и без осадков погода. Ветер юго-восточный, южный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -28, -24 градуса.