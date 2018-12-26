Житель Нягани помог другу с «котом в мешке»
Помог донести тяжёлый мешок приятелю и оказался в полиции добропорядочный житель Нягани. Как оказалось, мужчина не знал, что находится в мешке.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, накануне в Нягани сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования, на одной из строек заметили подозрительных мужчин с мешком, в котором находился кабель.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что днем ранее мужчина проник на территорию стройки, отрезал кабель и обжог его. На следующий день, подозреваемый попросил друга помочь донести подготовленный мешок до автомобиля, не рассказав о своем умысле.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».