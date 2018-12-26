В Югре открыты все переправы

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-26T15:01:08+03:00

Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

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Инспекторы ГИМС провели освидетельствование переправ межмуниципального значения, функционирующих на территории Ханты-Мансийского округа.

Всего по данным МЧС России по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийском округе принята в эксплуатацию 61 переправа, 52 из них межмуниципального значения и 9 технологических. Ледовые дороги имеют среднюю грузоподъемность 20 тонн.

Инспекторы напоминают, что на ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.

Необходимо также помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.