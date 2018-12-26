2018-12-26T14:01:19+03:00
Происшествия

Две кражи зарегистрированы в Югре в минувшие сутки

Преступления были раскрыты по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Морозы не мешают преступникам идти на «дела». Только за последние сутки, по данным УМВД по ХМАО-Югре, в округе зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 34, из них: факт причинения вреда здоровью, 13 фактов незаконного оборота наркотических средств и 2 кражи.

Так, в ПойковскомНефтеюганского района мужчина, находясь на территории Центрального рынка, похитил из магазина куртку, чем причинил заявителю материальный ущерб в сумме 7500 рублей. Мужчина задержан и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В посёлке Белый Яр Сургутского района молодой человек пытался похитить несколько видов колбас и шампунь из магазина, расположенного по улице Толстого. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

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