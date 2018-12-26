Школьное лесничество из Нижневартовска признано лучшим в Югре

СЕГОДНЯ 13:45 2018-12-26T13:45:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижневартовцы стали обладателями нескольких наград на форуме школьных лесничеств Югры, который прошел в Ханты-Мансийске с 17 по 19 декабря.

По информации администрации города, мероприятие объединило несколько просветительских мероприятий: XIX семинар руководителей школьных лесничеств Югры, региональный этап всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» и окружной смотр-конкурс «Лучшее школьное лесничество».

Команда школьного лесничества «Бурундучок» Центра детского творчества выступила с агитбригадой на открытии семинара, руководитель детского объединения Нэлли Холодаева провела для коллег педагогическую мастерскую «Организация профильного палаточного лагеря».

В рамках окружного этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» методист натуралистического отдела ЦДТ Татьяна Гончарова в номинации «Школьные лесничества в условиях современного образования» выступила с проектом «Организация профильного палаточного лагеря на примере палаточного лагеря «Лесовик». Вартовчанка заняла I место.

На форуме также были подведены итоги конкурса «Лучшее школьное лесничество Югры и лучший руководитель школьного лесничества Югры». Диплом «Лидер 2018 года» вручили школьному лесничеству «Бурундучок» из Нижневартовска.