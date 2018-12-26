Ноябрянка в Сургуте мимо кассы магазина вынесла элитный алкоголь

СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-26T12:50:51+03:00

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Гостья из Ноябрьска решила побаловать брата дорогим алкоголем, но покупать его она не планировала. Девушка просто взяла его с полки в магазине, не заплатив.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в полицию с заявлением обратился директор одного из сетевых магазинов города Сургута о том, что при пересчете продукции они обнаружили отсутствие элитного алкоголя. Общая сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Оперативники установили 24-летнюю подозреваемую. Девушка приехала из Ноябрьска в гости к брату и, чтобы не приходить с пустыми руками, похитила в магазине две бутылки виски.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».