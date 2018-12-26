Новобранцам из Югры выдали обмундирование и банковские карты
Все призывники обеспечены военной формой одежды, неименными банковскими картами, жетонами с личными номерами, персональными электронными картами.
Об этом говорили в Ханты-Мансийске при подведении итогов осенней призывной кампании.
Как сообщил военный комиссар округа Денис Буров, всего в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы отправлен 1841 человек, таким образом, задание штаба Центрального военного округа выполнено на 100%.
Двое югорчан направлены для прохождения службы в новые виды войск – научные роты.
Житель Нижневартовска будет проходить альтернативную гражданскую службу в психоневрологическом интернате, расположенном в пгт. Излучинск Нижневартовского района.
- Срывов комплектования и отправки воинских команд в войска допущено не было, - отметил Денис Буров.