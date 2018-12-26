Новобранцам из Югры выдали обмундирование и банковские карты

СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-26T12:34:54+03:00

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Все призывники обеспечены военной формой одежды, неименными банковскими картами, жетонами с личными номерами, персональными электронными картами.

Об этом говорили в Ханты-Мансийске при подведении итогов осенней призывной кампании.

Как сообщил военный комиссар округа Денис Буров, всего в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы отправлен 1841 человек, таким образом, задание штаба Центрального военного округа выполнено на 100%.

Двое югорчан направлены для прохождения службы в новые виды войск – научные роты.

Житель Нижневартовска будет проходить альтернативную гражданскую службу в психоневрологическом интернате, расположенном в пгт. Излучинск Нижневартовского района.

- Срывов комплектования и отправки воинских команд в войска допущено не было, - отметил Денис Буров.