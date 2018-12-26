Жительницу Урая на 3 месяца отравили в колонию за отказ платить алименты

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-26T11:57:25+03:00

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Нерадивая мамаша по решению суда проведет 3 месяца в колонии поселении. Женщина уклоняется от уплаты алиментов.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, мировой суд признал виновной жительницу Урая в неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно, которая уклонялась от уплаты алиментов.

Обвиняемая, будучи привлечённой к административной ответственности за неуплату алиментов, продолжила уклоняться от исполнения обязанностей родителя. Общая сумма задолженности составила более 40 тысяч рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора в интересах ребенка о компенсации морального вреда.