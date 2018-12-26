Жители Нижневартовска 31 декабря пойдут в баню

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-26T11:47:27+03:00

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В дни новогодних праздников с 29 декабря по 9 января предприятия ЖКХ Нижневартовска будут работать в штатном режиме. Городские службы обещают, что мусором Нижневартовск не завалит и уборка придомовой территории будет проходит вовремя.

Вартовчане могут идти в баню 31 декабря. Кроме этого банные услуги будут оказываться 4, 5 и 6 января. Выходные дни – 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 января.

В службе ритуальных услуг рабочие дни – 2, 3, 4, 5, 8 и 9 января. Выходные дни – 30 и 31 декабря, 1, 6 и 7 января.

На предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность населения, круглосуточную работу будут осуществлять аварийные службы.