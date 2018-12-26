Жительница Нефтеюганска дорого лечила вены по сайтам объявлений

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-26T10:52:33+03:00

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В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратились сразу две жительницы Нефтеюганска. Обе стали жертвами злоумышленников.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, одна из потерпевших хотела вылечить варикозное расширение вен и нашла на сайте бесплатных объявлений подходящего специалиста. Из обещанных двадцати процедур ей сделали десять, и женщина даже почувствовала облегчение.

Оставшиеся сеансы жительница города оплатила, переведя на банковский счет злоумышленников более ста тысяч рублей. Когда пришло время повторять процедуры, по номеру телефона никто не ответил.

Еще одна жительница Нефтеюганска доверилась мошенникам, которые взломали аккаунт ее родственницы в социальной сети, от ее имени злоумышленники попросили в займы десять тысяч рублей. Потерпевшая сразу перевела требуемую сумму на указанный банковский счет.

Жительница Сургута также обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Пенсионерка в сети Интернет увидела объявление о продаже телевизора и связалась с продавцом. Он сообщил, что для брони товара необходимо внести предоплату на банковский счет. После получения денег в размере порядка 4 тысяч рублей, злоумышленник прекратил связь с потерпевшей.

В настоящее время по данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверки.