2018-12-26T10:44:15+03:00
Общество

За вывоз и утилизацию мусора каждый житель Ханты-Мансийска будет ежемесячно платить 133 рубля

В округе решают, где установить площадки для его складирования
Алена Кульмухаметова
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Мусор нужно будет разделятьМусор нужно будет разделятьФото: Татьяна Коркина
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В Югре назван единый тариф по вывозу и утилизации мусора. Директор компании «Югра-Экология» Павел Ващенко сообщил, что переход на единый тариф по зонам деятельности будет осуществлен с 2019 года. Он составит около 731 рубля и будет применен ко всем 11 муниципалитетам.

Стоит отметить, что органы местного самоуправления самостоятельно рассчитывают норматив твердых коммунальных отходов на человека в кубометрах. В дальнейшем установленный тариф будет умножен на данный норматив и поделен на 12 месяцев в году. Так, например, с 1 января 2019 года средняя сумма в Ханты-Мансийске на одного горожанина составит около 133 рублей, в Кондинском районе – немногим более 111 рублей.

Напомним, по итогам конкурса, состоявшегося в апреле, был выбран региональный оператор – сроком на 10 лет заключены соглашения с акционерным обществом «Югра-Экология».

С 1 октября оператор приступил к своей деятельности в Урае, Ханты-Мансийске и Кондинском районе. 19 декабря были утверждены тарифы на всю южную зону деятельности, которая включает 11 муниципалитетов. Переход на новую систему обращения с отходами в этой зоне начнется с 1 января 2019 года.

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