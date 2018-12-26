2018-12-26T09:49:45+03:00
Происшествия

Полицейские отняли у жителя Сургутского района наследство отца

Он его бережно хранил в бане
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Выглядело странно, но стрелял обрез из винтовки, доставшийся сургутянину от отца. Полицейские изъяли оружие у мужчины.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, два ружья были обнаружены во время рейдов полицейскими Сургутского района в одном из родовых угодий. Мужчина в бане хранил два ружья, в одном из которых он с помощью ножовки изменил конструкцию. Согласно исследованию изъятое является охотничьим огнестрельным оружием.

С его слов, оружие ему досталось по наследству от отца.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

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