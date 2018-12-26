В Ханты-Мансийске «Стрелка» обсудила благоустройство в городе
Глава Ханты-Мансийска провёл рабочую встречу со специалистами консалтингового бюро «Стрелка». Главной темой обсуждения стала разработка концепции проектов благоустройства в городе.
В администрации города напомнили, что Ханты-Мансийск планирует направить заявку для включения в федеральную программу по строительству объектов благоустройства три проекта: реконструкция пешеходной улицы Карла Маркса, строительство инклюзивного парка по улице Калинина и зимнего сада.
Говоря о проекте инклюзивного парка, Максим Ряшин отметил:
- Это должна быть максимально функциональная зона, которая станет центром притяжения для жителей Ханты-Мансийска.
Далее специалисты «Стрелки» произвели осмотр территорий, которые будут благоустроены. До конца года предложения по созданию дизайн-проектов будут направлены в адрес городской администрации и войдут в пакет документов для включения в федеральную программу.
Добавим, что все проекты будут представлены на обсуждение городской общественности.