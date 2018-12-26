В Ханты-Мансийске «Стрелка» обсудила благоустройство в городе

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-26T09:25:53+03:00

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Глава Ханты-Мансийска провёл рабочую встречу со специалистами консалтингового бюро «Стрелка». Главной темой обсуждения стала разработка концепции проектов благоустройства в городе.

В администрации города напомнили, что Ханты-Мансийск планирует направить заявку для включения в федеральную программу по строительству объектов благоустройства три проекта: реконструкция пешеходной улицы Карла Маркса, строительство инклюзивного парка по улице Калинина и зимнего сада.

Говоря о проекте инклюзивного парка, Максим Ряшин отметил:

- Это должна быть максимально функциональная зона, которая станет центром притяжения для жителей Ханты-Мансийска.

Далее специалисты «Стрелки» произвели осмотр территорий, которые будут благоустроены. До конца года предложения по созданию дизайн-проектов будут направлены в адрес городской администрации и войдут в пакет документов для включения в федеральную программу.

Добавим, что все проекты будут представлены на обсуждение городской общественности.