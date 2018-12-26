2018-12-26T08:59:44+03:00
Происшествия

В Нягани бывший сотрудник пришёл на чай и прихватил деньги из женской сумочки

Часть денег он успел потратить
Алена Кульмухаметова
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Связь с бывшими коллегами житель Нягани не терял и забегал на чай. На этот раз мужчина прихватил на память о работе 170 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 42-летний бывший работник пункта приёма металла пришел в гости к своим товарищам. Во время чаепития мужчина заметил в комнате сумку, принадлежащую владелице пункта лома. Пользуясь отсутствием женщины, он похитил деньги из сумки. Часть суммы няганец успел потратить на одежду и спиртные напитки, часть возвращена владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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