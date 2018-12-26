Режим работы офисов Сбербанка в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 08:15 2018-12-26T08:15:58+03:00

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Тюменское отделение Сбербанка информирует клиентов о работе офисов по обслуживанию физических лиц в праздничные и выходные дни в период с 29 декабря 2018 года по 08 января 2019 года.

29 декабря – сокращенный рабочий день для всех офисов банка с пятидневной рабочей неделей.

30 декабря – работают дежурные офисы по следующим адресам:

г. Тюмень ул. Беляева, 35 корпус 1/2 10:00 - 16:00

г. Тюмень ул. Мориса Тореза, 1/1 09:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Пермякова, 46 09:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Московский тракт, 118 09:00 - 18:00

г. Тюмень ул. Червишевский тракт, 19 10:00 - 15:00

г. Тюмень ул. Моторостроителей, 5 09:30 - 16:00

г. Тюмень ул. Республики, 146/2 09:30 - 15:30

г. Тюмень ул. Пермякова, 63/1 09:30 - 15:30

г. Тюмень ул. Газовиков, 43/1 09:00 - 16:00

г. Тюмень ул. Ямская, 75/1, 75/2 09:00 - 16:30

31 декабря, 1, 2, 3, 5, 6 и 7 января – выходной день во всех филиалах банка.

4 января работают дежурные офисы по следующим адресам:

8 января работают дежурные офисы по следующим адресам:

г. Тюмень ул. Беляева, 35 корпус 1/2 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Казачьи луга, 1 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Мориса Тореза, 1/1 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Федюнинского, 67 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Пермякова, 46 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Московский тракт, 118 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Червишевский тракт, 19 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Беляева, 35 корпус 1/2 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Казачьи луга, 1 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Мориса Тореза, 1/1 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Федюнинского, 67 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Пермякова, 46 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Московский тракт, 118 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Червишевский тракт, 19 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Моторостроителей, 5 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Республики, 146/2 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Широтная, 171, корпус 1/1 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Пермякова, 63/1 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Газовиков, 43/1 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Ямская, 75/1, 75/2 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Моторостроителей, 5 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Республики, 146/2 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Широтная, 171, корпус 1/1 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Пермякова, 63/1 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Газовиков, 43/1 10:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Ямская, 75/1, 75/2 10:00 - 17:00

р.п. Боровский ул. Советская, 11 09:00 - 15:00

р.п. Винзили ул.Гагарина,3а 10:00 - 15:00

С 9 января офисы Сбербанка работают в обычном режиме, в соответствии с графиком работы.

- Советуем не откладывать на потом важные операции и решить свои финансовые вопросы заблаговременно. Для тех, кто не успеет это сделать, в новогодние праздничные дни будут работать дежурные офисы Сбербанка. Также клиенты смогут совершать операции в круглосуточной зоне самообслуживания и с помощью дистанционных сервисов Сбербанк Онлайн и Мобильный банк. Корпоративные клиенты банка также в круглосуточном режиме смогут воспользоваться системой «Сбербанк Бизнес Онлайн» и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания, - комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подробную информацию о режиме работы офисов можно узнать на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».