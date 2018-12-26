2018-12-26T07:40:08+03:00
Происшествия

В ДТП под Югорском пострадала новорожденная девочка

Водитель не заметил «ГАЗель» на дороге
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жесткое ДТП случилось в 17:50 на 498 км автодороги «Югорск – Советский – Верхнеказымский» 25 декабря. Водитель за рулём «Шевроле Кобальт» при обгоне попутного автомобиля наехал на автомобиль «Газель Некст», стоящий на полосе движения, не обозначенное, в соответствии с ПДД, в темное время суток.

В результате происшествия, пострадала пассажир автомобиля «Шевроле Кобальт», девочка, 2018 года рождения.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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