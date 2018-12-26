Погода в Югре 26 декабря: - 25 градусов и небольшой снег

СЕГОДНЯ 07:27 2018-12-26T07:27:56+03:00

В Югре сегодня теплее Фото: Татьяна Коркина

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В среду, 26 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура днём составит -20,-25 ºС, местами -27,-32 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -23,-25 ºС.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер южный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -20, -18 градусов.

В Нижневартовске ясная погода, без осадков. Ветер южный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -23, -21 градус.