2018-12-26T07:27:56+03:00
Общество

Погода в Югре 26 декабря: - 25 градусов и небольшой снег

Морозы в округе отступили
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре сегодня теплееВ Югре сегодня теплееФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В среду, 26 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура днём составит -20,-25 ºС, местами -27,-32 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -23,-25 ºС.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер южный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -20, -18 градусов.

В Нижневартовске ясная погода, без осадков. Ветер южный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -23, -21 градус.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские отняли у жителя Сургутского района наследство отца
В Ханты-Мансийске «Стрелка» обсудила благоустройство в городе
В Нягани бывший сотрудник пришёл на чай и прихватил деньги из женской сумочки
Режим работы офисов Сбербанка в новогодние праздники
В ДТП под Югорском пострадала новорожденная девочка
Восемь лет тюрьмы получил житель Мегиона за убийство меломана
В Нижневартовске из-за запуска ракеты введён режим «Повышенная готовность»
Влюблённый алтаец сжёг автомобиль сургутянки за ложь
В Нефтеюганске приятель снял с карты пьяного друга 23 тысячи рублей
Житель Нижневартовска осужден за пьяную езду
В Сургуте судят гонщика на «Мицубиси PAJERO» за гибель трёх человек на трассе под Лянтором
В Нижневартовске электронный гид расскажет про «Зимние забавы»
В Сургутском районе перераспределили бюджет
В Урае мать задавила грудью 3-месячного младенца
Житель Пыть-Яха получил 11 лет тюрьмы за 43 грамма наркотиков
В Югре семьи получают по 3 тысячи рублей к новому году
В Белоярском продавщицу оштрафовали за «тайну» под прилавком
Участники тура «Ёлки-моталки» кружат по Ханты-Мансийскому району
Грабитель из Мегиона забрал из кассы газозаправочной станции деньги