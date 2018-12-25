Восемь лет тюрьмы получил житель Мегиона за убийство меломана

СЕГОДНЯ 15:42 2018-12-25T15:42:40+03:00

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Не выдержал шума и задушил соседа, после вынес его тело на балкон. Там завершился спор между мужчинами в Мегионе.

Как сообщает следственный комитет Югры, 37-летний подсудимый вместе со своей семьей снимал комнату в одной из квартир в городе Мегионе. Так же в квартире проживал ее владелец, с которым у подсудимого сложились неприязненные отношения – между мужчинами периодически происходили конфликты на бытовой почве. В один из дней декабря прошлого года хозяин квартиры вернулся домой пьяный и включил громко музыку, которая мешала квартирантам спать. Потеряв терпение, подсудимый вступил с мужчиной в конфликт, в ходе которого задушил его, а после спрятал тело убитого в шкафу на балконе.

Весь период следствия подсудимый находился под стражей. В судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал.

Суд признан виновным мужчину и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.