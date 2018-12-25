В Нижневартовске из-за запуска ракеты введён режим «Повышенная готовность»

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-25T14:53:04+03:00

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В связи с запланированным запуском межконтинентальной баллистической ракеты, траектория полета которой проходит над территорией Нижневартовского района, а также в целях реагирования на возможные чрезвычайные происшествия в связи с неблагоприятными погодными явлениями с 24 по 27 декабря 2018 года на территории Нижневартовского района введен режим «Повышенная готовность».

Жителям и гостям района рекомендуют воздержаться от дальних поездок и прогулок; ограничить пребывание детей на улице; использовать теплую одежду; для временного обогрева использовать магазины, подъезды жилых домов.

Вартовчанам, проживающим в частных домах, необходимо обратить внимание на состояние электроприборов и печного отопления. Также рекомендуется не забывать о правилах пожарной безопасности. Топить печь лучше 2-3 раза в день. На территории ХМАО действуют единые номера вызова экстренных оперативных служб.