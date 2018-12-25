Влюблённый алтаец сжёг автомобиль сургутянки за ложь

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-25T14:32:47+03:00

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Пылкий возлюбленный с Алтайского края примчался в Сургут, чтобы воссоединиться с любимой и узнал, что она замужем. Ярость мужчина обрушил на её автомобиль.

- В дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от работников МЧС о возгорании на одной из улиц города автомобиля «Пежо». Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Результаты экспертизы показали, что совершен поджог.

Оперативники нашли поджигателя. Им оказался 28-летний житель Алтайского края.

Оказалось, что молодой человек приехал к девушке, с которой некоторое время назад познакомился на отдыхе в Алтайском крае с надеждой построить серьезные отношения. Однако в Сургуте выяснилось, что у возлюбленной есть дети и муж. Обидевшись на подругу, он поджог её автомобиль.

Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. В настоящее время судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.