2018-12-25T13:54:27+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске приятель снял с карты пьяного друга 23 тысячи рублей

Деньги он потратил сразу
Алена Кульмухаметова
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Карты мужчина вытащил из кармана пьяного приятеляКарты мужчина вытащил из кармана пьяного приятеляФото: Татьяна Коркина
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Проснулся и обнаружил пропажу телефона в своих карманах и денег на счету банковской карты житель Нефтеюганска. Мужчина обратился в полицию.

Оперативники задержали преступника. Им оказался 28-летний приятель потерпевшего.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, накануне молодые люди распивали спиртные напитки в одном из баров города. Нефтеюганец уснул, а его приятель этим воспользовался. Из кармана куртки он похитил банковские карты и мобильный телефон мужчины. Пин-код от одной из карт подозреваемый запомнил, когда заявитель расплачивался ей в магазине за приобретение продуктов питания. Снятые с карты 23 тысяч рублей подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы. В настоящее время он заключен под стражу.

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