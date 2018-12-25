В Нефтеюганске приятель снял с карты пьяного друга 23 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-25T13:54:27+03:00

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Проснулся и обнаружил пропажу телефона в своих карманах и денег на счету банковской карты житель Нефтеюганска. Мужчина обратился в полицию.

Оперативники задержали преступника. Им оказался 28-летний приятель потерпевшего.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, накануне молодые люди распивали спиртные напитки в одном из баров города. Нефтеюганец уснул, а его приятель этим воспользовался. Из кармана куртки он похитил банковские карты и мобильный телефон мужчины. Пин-код от одной из карт подозреваемый запомнил, когда заявитель расплачивался ей в магазине за приобретение продуктов питания. Снятые с карты 23 тысяч рублей подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы. В настоящее время он заключен под стражу.