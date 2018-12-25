2018-12-25T13:39:24+03:00
Общество

Житель Нижневартовска осужден за пьяную езду

За руль он не сможет сесть три года
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Нетрезвая езда стала привычным явлением для жителя Нижневартовска. Мужчина не впервые замечен за рулём подшофе. Он отправится в колонию-поселение.

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении управлении автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное правонарушение.

В сентябре 2018 года вартовчанин повторно управлял автомобилем, будучи пьян. Приговором мирового судьи виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Восемь лет тюрьмы получил житель Мегиона за убийство меломана
В Нижневартовске из-за запуска ракеты введён режим «Повышенная готовность»
Влюблённый алтаец сжёг автомобиль сургутянки за ложь
В Нефтеюганске приятель снял с карты пьяного друга 23 тысячи рублей
В Сургуте судят гонщика на «Мицубиси PAJERO» за гибель трёх человек на трассе под Лянтором
В Нижневартовске электронный гид расскажет про «Зимние забавы»
В Сургутском районе перераспределили бюджет
В Урае мать задавила грудью 3-месячного младенца
Житель Пыть-Яха получил 11 лет тюрьмы за 43 грамма наркотиков
В Югре семьи получают по 3 тысячи рублей к новому году
В Белоярском продавщицу оштрафовали за «тайну» под прилавком
Участники тура «Ёлки-моталки» кружат по Ханты-Мансийскому району
Грабитель из Мегиона забрал из кассы газозаправочной станции деньги