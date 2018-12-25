Житель Нижневартовска осужден за пьяную езду

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-25T13:39:24+03:00

За руль он не сможет сесть три года

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Нетрезвая езда стала привычным явлением для жителя Нижневартовска. Мужчина не впервые замечен за рулём подшофе. Он отправится в колонию-поселение.

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении управлении автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное правонарушение.

В сентябре 2018 года вартовчанин повторно управлял автомобилем, будучи пьян. Приговором мирового судьи виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.