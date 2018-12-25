В Сургуте судят гонщика на «Мицубиси PAJERO» за гибель трёх человек на трассе под Лянтором

СЕГОДНЯ 12:56 2018-12-25T12:56:49+03:00

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Три человека, в числе которых 3-летняя девочка, погибли, когда на со встречной полосы на их полосу на бешеной скорости выехал чёрный внедорожник. Водитель «десятки» не успел уйти от удара и мощная иномарка буквально смяла отечественный «ВАЗ».

Накануне сургутским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

Фото с СУ СК ХМАО-Югры

Страшное ДТП случилось 9 октября 2018 года. Обвиняемый на «Мицубиси PAJERO», двигаясь со стороны Сургута в направлении Лянтора, превысил скорость, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со следовавшим во встречном направлении автомобилем «ВАЗ 21120». В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля ВАЗ, в том числе трехлетний ребенок, от полученных телесных повреждений скончались на месте.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Нарушителю грозятт принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.