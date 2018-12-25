2018-12-25T12:38:52+03:00
Общество

В Нижневартовске электронный гид расскажет про «Зимние забавы»

На городском портале размещена интерактивная афиша
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Список всех площадок «Новогоднего маршрута», катков, а также снежных городков, лыжных трасс, горок и ёлок, установленных в микрорайонах, опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в новой рубрике «Зимние забавы».

В администрации города рассказали, что список площадок отмечен точками на карте с координатами. Для катков обозначены графики работы. На некоторых площадках платный вход.

Специальный сервис разработан управлением по взаимодействию со СМИ администрации города совместно с управлением развития информационных технологий департамента информационных технологий «УМТО».

Добавим, также для удобства вартовчан на городском портале размещена интерактивная афиша. Перейдя на специальную страницу, пользователям необходимо выбрать интересующий период. На карте будут отображены места проведения мероприятий и справочная информация.

Добавим, что афиша обновляется.

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