В Сургутском районе перераспределили бюджет

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-25T11:53:56+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание правительства автономного округа. В его рамках были внесены изменения в адресную инвестиционную программу региона на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

По словам директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Николая Милькиса, речь идет о перераспределении средств между объектами Сургутского района.

Так, более 6,5 миллионов рублей в связи с высвобождением средств по результатам завершения строительства с реконструкции улиц для организации автобусного движения поселка Солнечный будут направлены на реконструкцию автомобильных дорог для организации автобусного движения в пгт. Белый Яр.