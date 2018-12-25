2018-12-25T11:53:56+03:00
Общество

В Сургутском районе перераспределили бюджет

Деньги будут направлены на реконструкцию автомобильных дорог
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание правительства автономного округа. В его рамках были внесены изменения в адресную инвестиционную программу региона на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

По словам директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Николая Милькиса, речь идет о перераспределении средств между объектами Сургутского района.

Так, более 6,5 миллионов рублей в связи с высвобождением средств по результатам завершения строительства с реконструкции улиц для организации автобусного движения поселка Солнечный будут направлены на реконструкцию автомобильных дорог для организации автобусного движения в пгт. Белый Яр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Урае мать задавила грудью 3-месячного младенца
Житель Пыть-Яха получил 11 лет тюрьмы за 43 грамма наркотиков
В Югре семьи получают по 3 тысячи рублей к новому году
В Белоярском продавщицу оштрафовали за «тайну» под прилавком
Участники тура «Ёлки-моталки» кружат по Ханты-Мансийскому району
Грабитель из Мегиона забрал из кассы газозаправочной станции деньги
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
За минувшие сутки в Югре не зарегистрировано ни одного ДТП
Погода в Югре 25 декабря: сильный мороз и небольшой ветер
Житель поселка Белый Яр убил бывшую жену за вымогательства
На Кремлёвскую Ёлку отправились 76 юных югорчан
Пенсионерка из Кондинского перечислила 620 тысяч рублей «липовому» работодателю
Резиденция Ёлки в Ханты-Мансийске вошла в топ-5 новогодних событий выходных
Сайт-дублёр пытался забрать деньги у жителя Пыть-Яха
Морозы до – 50 градусов ожидаются в Югре
Мастера из Кондинского района судят за изготовление оружия
Аэропорт Нижневартовска будет назван именем Виктора Муравленко
В Нижневартовске развернули пункт обогрева
Жители Ханты-Мансийска в морозы минус 37 остались без тепла и без горячей воды
Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
Добычей югорских воришек стали виски, кольцо, телефон и электроинструменты
В Ханты-Мансийске завершился финальный турнир по пантомимическим играм
В Урае на пепелище дачи обнаружено тело пенсионера
В Югре за один день насмерть разбились три человека
Пенсионерка из Сургута ограбила в банке женщину
Чиновники Югры останутся без подарков