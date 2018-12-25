2018-12-25T11:35:20+03:00
Происшествия

В Урае мать задавила грудью 3-месячного младенца

Следователи изучают причину случившегося
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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У малыша была своя кроватка, но мама решила взять его с собой в постель. Поутру женщина обнаружила бездыханное тело младенца.

Следователи Урая возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следственного комитета Югры, женщина положила ребенка рядом с собой на кровать и уснула, закрыв своим телом дыхательные пути младенца. В ходе осмотра места происшествия установлено, что для ребенка в квартире имелось отдельное спальное место – детская кроватка.

Следователи проверяют условия, в которых проживал и воспитывался ребенок. По предварительным данным, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Расследование продолжается.

За нечаянное убийство собственного малыша женщине грозят исправительные работы, ограничение свободы, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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