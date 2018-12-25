Житель Пыть-Яха получил 11 лет тюрьмы за 43 грамма наркотиков

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-25T10:52:14+03:00

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Накануне, Пыть-Яхский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного 43-летнего жителя за покушение на сбыт наркотиков.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, житель Пыть-Яха, договорившись с неустановленным лицом и другим осужденным соучастником, получил для перепродажи синтетический наркотик массой более 43 граммов. Развить свой бизнес до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции после размещения закладок с наркотиками на территории города.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.