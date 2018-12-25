2018-12-25T10:31:13+03:00
Общество

В Югре семьи получают по 3 тысячи рублей к новому году

Каждый пятый житель Югры в 2018 году уже получил единовременную денежную выплат
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Около 40 тысяч жителей Югры получат по 3 тысячи рублей к новому году. Об этом заявила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарёва, прогнозная численность получателей единовременной денежной выплаты составит чуть более 40 тысяч человек.

До конца года отдельные категории югорчан получат выплату, приуроченную к объявленному в регионе Году семьи. Такое решение было принято в ходе заседания правительства автономного округа, которое состоялось под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Так, размер выплаты составит 3 тысячи рублей. На нее могут претендовать семьи, получающие ежемесячное пособие на детей, социальное пособие на детей-инвалидов, состоящих на учете в центре социальных выплат автономного округа.

- Каждый пятый житель Югры в 2018 году уже получил единовременную денежную выплату к 25-летию Конституции Российской Федерации, а также объявленному президентом страны Десятилетию детства. Данную выплату семьи получат в беззаявительном порядке до 31 декабря текущего года, - отметила Наталья Комарова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургутском районе перераспределили бюджет
В Урае мать задавила грудью 3-месячного младенца
Житель Пыть-Яха получил 11 лет тюрьмы за 43 грамма наркотиков
В Белоярском продавщицу оштрафовали за «тайну» под прилавком
Участники тура «Ёлки-моталки» кружат по Ханты-Мансийскому району
Грабитель из Мегиона забрал из кассы газозаправочной станции деньги
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
За минувшие сутки в Югре не зарегистрировано ни одного ДТП
Погода в Югре 25 декабря: сильный мороз и небольшой ветер
Житель поселка Белый Яр убил бывшую жену за вымогательства
На Кремлёвскую Ёлку отправились 76 юных югорчан
Пенсионерка из Кондинского перечислила 620 тысяч рублей «липовому» работодателю
Резиденция Ёлки в Ханты-Мансийске вошла в топ-5 новогодних событий выходных
Сайт-дублёр пытался забрать деньги у жителя Пыть-Яха
Морозы до – 50 градусов ожидаются в Югре
Мастера из Кондинского района судят за изготовление оружия
Аэропорт Нижневартовска будет назван именем Виктора Муравленко
В Нижневартовске развернули пункт обогрева
Жители Ханты-Мансийска в морозы минус 37 остались без тепла и без горячей воды
Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
Добычей югорских воришек стали виски, кольцо, телефон и электроинструменты
В Ханты-Мансийске завершился финальный турнир по пантомимическим играм
В Урае на пепелище дачи обнаружено тело пенсионера
В Югре за один день насмерть разбились три человека
Пенсионерка из Сургута ограбила в банке женщину
Чиновники Югры останутся без подарков