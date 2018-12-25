В Югре семьи получают по 3 тысячи рублей к новому году

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-25T10:31:13+03:00

Каждый пятый житель Югры в 2018 году уже получил единовременную денежную выплат

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Около 40 тысяч жителей Югры получат по 3 тысячи рублей к новому году. Об этом заявила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарёва, прогнозная численность получателей единовременной денежной выплаты составит чуть более 40 тысяч человек.

До конца года отдельные категории югорчан получат выплату, приуроченную к объявленному в регионе Году семьи. Такое решение было принято в ходе заседания правительства автономного округа, которое состоялось под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Так, размер выплаты составит 3 тысячи рублей. На нее могут претендовать семьи, получающие ежемесячное пособие на детей, социальное пособие на детей-инвалидов, состоящих на учете в центре социальных выплат автономного округа.

- Каждый пятый житель Югры в 2018 году уже получил единовременную денежную выплату к 25-летию Конституции Российской Федерации, а также объявленному президентом страны Десятилетию детства. Данную выплату семьи получат в беззаявительном порядке до 31 декабря текущего года, - отметила Наталья Комарова.