В Белоярском продавщицу оштрафовали за «тайну» под прилавком
Штраф и конфискацию пива получила жительница Белоярского района. Ранее женщина была замечена в незаконной торговле.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Белоярском районе суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.
В октябре текущего года полицейскими был выявлен факт продажи алкогольной продукции продавцом – кассиром одного из магазинов. Установлено, что 46-летняя горожанка втайне от работодателя продавала в помещение торговой точки пиво, приобретенное в другом магазине. Таким образом, она реализовала четыре литра слабоалкогольного напитка. В отношении продавца полицейскими был составлен административный протокол.