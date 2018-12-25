В Белоярском продавщицу оштрафовали за «тайну» под прилавком

СЕГОДНЯ 09:52 2018-12-25T09:52:34+03:00

Женщину не первый раз ловят на преступлении

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Штраф и конфискацию пива получила жительница Белоярского района. Ранее женщина была замечена в незаконной торговле.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Белоярском районе суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

В октябре текущего года полицейскими был выявлен факт продажи алкогольной продукции продавцом – кассиром одного из магазинов. Установлено, что 46-летняя горожанка втайне от работодателя продавала в помещение торговой точки пиво, приобретенное в другом магазине. Таким образом, она реализовала четыре литра слабоалкогольного напитка. В отношении продавца полицейскими был составлен административный протокол.