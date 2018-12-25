Участники тура «Ёлки-моталки» кружат по Ханты-Мансийскому району

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-25T10:03:45+03:00

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Четыреста километров по зимней трассе, шесть часов в пути, пять команд смелых автотуристов и главный приз 20 тысяч рублей – так прошёл первый районный тур «Ёлки-моталки».

Экипажи стартовали ранним утром от библиотеки на набережной и посетили посёлки Бобровский и Горноправдинск, село Батово и деревню Шапша. В каждом пункте их ждала интереснейшая программа – увлекательные задания и знакомство с бытом и культурой поселения. В деревне Шапша команды посетили эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище» и небольшой зоопарк с дикими животными и птицами, заглянули в избу медведя Степана, угадывали птиц и животных по голосу, ягоды – по вкусу, учились сортировать мусор на целых семь категорий.

В Батово участники тура соревновались в зимнем дартсе, а также гольфе и боулинге на снегу, ловили рыбу в проруби и пробовали свежеприготовленную уху. После активного отдыха отважные туристы отогревались в уютной трапезной воскресной школы посёлка Горноправдинск. Чай с пирогами, новогодняя викторина, встреча с настоятелем Храма Вознесения Господня отцом Андреем и выступление вокальной группы «Добродея» завершились дружным хороводом.

Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

В посёлке Бобровский дорогих гостей пригласили в самобытный музей и задали непростые задания по истории Ханты-Мансийского района.

Завершился насыщенный день необычной массовой акцией – монстрацией. Монстрация – это творческий аналог демонстрации с яркими, необычными, и зачастую юмористическими лозунгами. Автотуристы подготовили транспаранты с любимыми цитатами из художественной литературы.