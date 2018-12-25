2018-12-25T08:58:23+03:00
Происшествия

Грабитель из Мегиона забрал из кассы газозаправочной станции деньги

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Не большой оказался «улов» грабителя из Мегиона на газозаправочной станции города. Ему удалось взять лишь 6 тысяч рублей.

- Оперативными сотрудниками полиции Мегиона установлен 36-оетний подозреваемый в краже. Мужчина похитил из кассы автомобильной газозаправочной станции 6000 рублей. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД ХМАО-Югры.

Тем временем в Нижневартовске полицейскими раскрыта кража, случившаяса в одном из магазинов торгового центра. Жещина похитила товар на 3500 рублей. Полицейские изъяли похищенное.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, раскрыто 29, из них: один случай грабежа, одно мошенничество, 6 краж и 7 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

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