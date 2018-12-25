2018-12-25T08:00:50+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре не зарегистрировано ни одного ДТП

Отсутствию аварий способствовали морозы
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Впервые за многие месяцы в Югре не зарегистрировано ни одного ДТП. В морозы автомобилисты предпочитают оставлять автомобили дома.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3125 нарушений правил дорожного движения. Задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 13 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

За прошедший период, с помощью комплексов видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, на улично-дорожной сети округа, выявлено 1920 нарушений правил дорожного движения. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 7 фактов с признаками составов преступлений.

В условиях сильных морозов окружная Госавтоинспекция рекомендует водителям транспортных средств по возможности воздержаться от дальних автомобильных поездок, передвигаться только на исправных транспортных средствах.

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