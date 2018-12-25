Погода в Югре 25 декабря: сильный мороз и небольшой ветер

СЕГОДНЯ 07:26 2018-12-25T07:26:31+03:00

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Синоптики предупреждают жителей Ханты-Мансийского автономного округа, что в период 24-26 декабря по северной и восточной части Нижневартовского района сильный мороз с минимальной температурой воздуха -45 ºС и ниже.

Во вторник, 25 декабря, в Югре переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, слабый туман. Ветер южный 4 - 9 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -26,-31 ºС, в северо-западных районах -20,-25 ºС, на востоке до -37 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер южный 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -26,-28 ºС.

В Сургуте ясная и без осадков погода. Ветер южный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха: -33, - 29 градусов.

В Нижневартовске ясная погода и без осадков. Ветер южный, юго-западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха: -31, -32 градуса.