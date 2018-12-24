Житель поселка Белый Яр убил бывшую жену за вымогательства

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-24T15:53:42+03:00

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Вывез в лес и убил житель посёлка Белый Яр Сургутского района скандальную бывшую супругу. Женщина долго вымогала у него деньги, пугая, что отберёт их общего ребёнка.

По информации Сургутского межрайонного следственного отдела, 28-летнего житель поселка Белый Яр обвиняется в совершении убийства бывшей супруги.

По версии следствия, между бывшими супругами был длительный конфликт, связанный с определением места жительства их малолетнего ребенка в связи с разводом родителей. Несмотря на то, что ребенок проживал с отцом по решению суда, женщина угрожала, что заберет его и на протяжении двух лет систематически вымогала с бывшего супруга деньги.

За то, чтобы экс-супруга не отсудила ребёнка, мужчина заплатил ей более полумиллиона рублей.

В сентябре 2018 года, когда между экс-супругами вновь произошел конфликт, обвиняемый вывез потерпевшую в лес, где совершил ее убийство.

Мужчина признал свою вину в полном объеме. Следствием установлено, что в числе причин, способствовавших совершению преступления, была аморальность поведения потерпевшей. Данные обстоятельства признаны следователем СКР в качестве обстоятельств, смягчающих вину, и могут быть учтены судом при вынесении приговора.