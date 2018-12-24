2018-12-24T15:33:39+03:00
Общество

На Кремлёвскую Ёлку отправились 76 юных югорчан

Их будут сопровождать педагоги, врачи-педиатры и сотрудники полиции
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завтра делегация Югры отправится в Москву для участия в общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлевском Дворце, которая пройдет 26 декабря.

В составе делегации автономного округа вошли 76 детей из Когалыма, Покачей, Югорска, Белоярского, Березовского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.

На Главную Ёлку страны едут отличники учебы, победители олимпиад, творческих и спортивных конкурсов, а также дети из социально незащищенных семей. Чтобы кремлевский Дед Мороз сразу узнал югорчан, для каждого из них предусмотрена отличительная экипировка - шапка и шарф с логотипом автономного округа.

В Москве дети из Югры побывают также на экскурсиях в музей киностудии «Мосфильм» и на шоу цирка братьев Запашных.

Как заверили в окружном департаменте социального развития, при передвижении на всех участках автотранспорт с детьми будет сопровождаться патрульными машинами ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель поселка Белый Яр убил бывшую жену за вымогательства
Пенсионерка из Кондинского перечислила 620 тысяч рублей «липовому» работодателю
Резиденция Ёлки в Ханты-Мансийске вошла в топ-5 новогодних событий выходных
Сайт-дублёр пытался забрать деньги у жителя Пыть-Яха
Морозы до – 50 градусов ожидаются в Югре
Мастера из Кондинского района судят за изготовление оружия
Аэропорт Нижневартовска будет назван именем Виктора Муравленко
В Нижневартовске развернули пункт обогрева
Жители Ханты-Мансийска в морозы минус 37 остались без тепла и без горячей воды
Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
Добычей югорских воришек стали виски, кольцо, телефон и электроинструменты
В Ханты-Мансийске завершился финальный турнир по пантомимическим играм
В Урае на пепелище дачи обнаружено тело пенсионера
В Югре за один день насмерть разбились три человека
Пенсионерка из Сургута ограбила в банке женщину
Чиновники Югры останутся без подарков