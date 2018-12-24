На Кремлёвскую Ёлку отправились 76 юных югорчан

СЕГОДНЯ 15:33 2018-12-24T15:33:39+03:00

Их будут сопровождать педагоги, врачи-педиатры и сотрудники полиции

Изменить размер текста: A A

Завтра делегация Югры отправится в Москву для участия в общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлевском Дворце, которая пройдет 26 декабря.

В составе делегации автономного округа вошли 76 детей из Когалыма, Покачей, Югорска, Белоярского, Березовского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.

На Главную Ёлку страны едут отличники учебы, победители олимпиад, творческих и спортивных конкурсов, а также дети из социально незащищенных семей. Чтобы кремлевский Дед Мороз сразу узнал югорчан, для каждого из них предусмотрена отличительная экипировка - шапка и шарф с логотипом автономного округа.

В Москве дети из Югры побывают также на экскурсиях в музей киностудии «Мосфильм» и на шоу цирка братьев Запашных.

Как заверили в окружном департаменте социального развития, при передвижении на всех участках автотранспорт с детьми будет сопровождаться патрульными машинами ГИБДД.