2018-12-24T14:57:48+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Кондинского перечислила 620 тысяч рублей «липовому» работодателю

Так женщина пыталась поддержать фирму
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пенсионерка из Кондинского района так долго искала работу, что с радостью согласилась на работу в Интернете. Только зарплату она не получала, зато сама поддерживала фирму деньгами.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, четыре месяца 65-летней женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником одной из компаний занимающихся куплей-продажей нефтяной продукции, предложил оказать помочь трудоустроиться и пройти обучение. Для этого ей необходимо было перечислить 12 тысяч рублей. После этого на протяжении нескольких месяцев потерпевшая в сети Интернет выполняла работу.

С ее слов, смысл поручений до конца не понимала и не осознавала. Заработную плату за выполненную работу не получала. Спустя еще два месяца ей позвонил работник фирмы и попросил перечислить 160 тысяч рублей на счет фирмы.

Не задумываясь, женщина поспешила выполнить и эту просьбу. А так как денег у нее не было, то она взяла их в трех различных банках. После получения денег, мужчина перестал выходить на связь. С потерпевшей же связался неизвестный и пообещал вернуть потерянные деньги. За услуги попросил вознаграждение.

Таким образом, в течение двух месяцев пенсионерка перечислила еще порядка 350 тысяч рублей. После очередной просьбы о переводе 40 тысяч рублей женщина решила обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель поселка Белый Яр убил бывшую жену за вымогательства
На Кремлёвскую Ёлку отправились 76 юных югорчан
Резиденция Ёлки в Ханты-Мансийске вошла в топ-5 новогодних событий выходных
Сайт-дублёр пытался забрать деньги у жителя Пыть-Яха
Морозы до – 50 градусов ожидаются в Югре
Мастера из Кондинского района судят за изготовление оружия
Аэропорт Нижневартовска будет назван именем Виктора Муравленко
В Нижневартовске развернули пункт обогрева
Жители Ханты-Мансийска в морозы минус 37 остались без тепла и без горячей воды
Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
Добычей югорских воришек стали виски, кольцо, телефон и электроинструменты
В Ханты-Мансийске завершился финальный турнир по пантомимическим играм
В Урае на пепелище дачи обнаружено тело пенсионера
В Югре за один день насмерть разбились три человека
Пенсионерка из Сургута ограбила в банке женщину
Чиновники Югры останутся без подарков