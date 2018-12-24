Пенсионерка из Кондинского перечислила 620 тысяч рублей «липовому» работодателю

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-24T14:57:48+03:00

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Пенсионерка из Кондинского района так долго искала работу, что с радостью согласилась на работу в Интернете. Только зарплату она не получала, зато сама поддерживала фирму деньгами.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, четыре месяца 65-летней женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником одной из компаний занимающихся куплей-продажей нефтяной продукции, предложил оказать помочь трудоустроиться и пройти обучение. Для этого ей необходимо было перечислить 12 тысяч рублей. После этого на протяжении нескольких месяцев потерпевшая в сети Интернет выполняла работу.

С ее слов, смысл поручений до конца не понимала и не осознавала. Заработную плату за выполненную работу не получала. Спустя еще два месяца ей позвонил работник фирмы и попросил перечислить 160 тысяч рублей на счет фирмы.

Не задумываясь, женщина поспешила выполнить и эту просьбу. А так как денег у нее не было, то она взяла их в трех различных банках. После получения денег, мужчина перестал выходить на связь. С потерпевшей же связался неизвестный и пообещал вернуть потерянные деньги. За услуги попросил вознаграждение.

Таким образом, в течение двух месяцев пенсионерка перечислила еще порядка 350 тысяч рублей. После очередной просьбы о переводе 40 тысяч рублей женщина решила обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.