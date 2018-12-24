2018-12-24T14:30:21+03:00
Общество

Резиденция Ёлки в Ханты-Мансийске вошла в топ-5 новогодних событий выходных

Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности зимних праздников и фестивалей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЮгрыФото с сайта правительства Югры
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Аналитическое агентство ТурСтат представило лучшие предновогодние события выходных 22 и 23 декабря. В пятёрку вошёл Ханты-Мансийск с единственной Резиденцией Ёлки в России.

По данным исследователей, лучшие фестивали и зимние праздники предстоящих выходных пройдут в Санкт-Петербурге, в Архангельском Московской области, Новосибирске, Ханты-Мансйиске и Магадане.

В топ-5 предновогодних событий, популярных у горожан и туристов, входят хоккейная «Зимняя классика» СКА - ЦСКА в Санкт-Петербурге, фестиваль «Два Рождества» в усадьбе «Архангельское» в Московской области, праздник «Главная Елка Сибири» в Новосибирске, праздник «Резиденция Елки» в Ханты-Мансийске и праздник Корякского Нового года «Туйгивин» в Магадане.

Новогодний праздник «Резиденция Ёлки» открылся 22 декабря в Ханты-Мансийске в КВЦ "Югра-Экспо". В программе «Резиденции Елки» по 6 января - установка 22 живых елей на «Аллея Елей», специализированная фото-зона для фотосессий, игровая зона, «Мастерская Деда Мороза» с проведением мастер-классов по рисованию песком, лепке из инновационной массы, росписью имбирных пряников, 3D раскраскам, скрапбукингу, росписью по батику и ледовый городок с установкой горок различной высоты, лабиринтом, ледяными фигурами и катком.

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