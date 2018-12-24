Сайт-дублёр пытался забрать деньги у жителя Пыть-Яха

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-24T13:52:50+03:00

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Проявил здравомысление житель Пыть-Яха, когда понял, что его пытаются обмануть мошенники.

Полицейским 35-летний мужчина рассказал, что на сайте решил приобрести авиабилеты для своего брата. Он ввел в имеющиеся окна свои анкетные и паспортные данные, абонентский номер и сведения о банковской карте, для покупки билетов. Затем выбрал необходимый билет, после чего ему на телефон пришло СМС-сообщение с текстом «Вы перевели с карты 16 145 тысяч рублей». Молодой человек понял, что пытался приобрести билеты через сайт-дублер и незамедлительно позвонил на горячую линию банка для блокирования своей карты.

О подобных видах мошенничества молодой человек знал, однако, по рекомендации брата решил воспользоваться сайтом, не убедившись в его безопасности.