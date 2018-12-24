Морозы до – 50 градусов ожидаются в Югре

СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-24T13:32:45+03:00

Жителям округа рекомендуют не выезжать без надобности за пределы населённых пунктов

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря ночью на территории Югры ожидаются морозы до – 50 градусов. Осадков не ожидается.

Ситуацию усугубляет ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -34, -39 ºС, при прояснениях -40, -45 ºС, по крайним восточным районам до -50 ºС, днем -28, -33 ºС, местами -34, -39 ºС.

25 и 26 декабря синоптики прогнозируют незначительное потепление. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южных направлений 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура 25 декабря ночью -32, -37 ºС, при прояснениях -38, -43 ºС, днем -24, -29 ºС, местами -30, -35 ºС; 26 декабря ночью -26, -31 ºС, при прояснениях -32, -37 ºС, днем -21, -26 ºС, местами -27, -32 ºС.