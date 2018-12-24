Мастера из Кондинского района судят за изготовление оружия

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-24T12:52:03+03:00

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Неказистый с виду пистолет нёс реальную угрозу окружающим. Мастер изготовил его самостоятельно из части винтовки.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, пистолет обнаружен во время рейдовых мероприятий у жителя Кондинского района. Согласно экспертному заключению он является огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом, пригодным для производства выстрелов.

Изготовил мужчина пистолет из частей пневматической винтовки, найденной им в прошлом году, для личного использования на охоте и хранил оружие в доме.

В настоящее время в отношении кондинца возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные изготовление и хранение оружия».