СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-24T12:37:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Подведены итоги второго тура голосования по выбору имен аэропортам, которые уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные варианты. В числе 5 городов оказался и Нижневартовск.

Напомним, что в первом голосовании аэропорты Нижневартовска и Сургута выбрали имя Фармана Салманова. Сургут оставил за собой право на имя большим числом голосов, а вартовчане голосовали вновь. Они выбирали между именами военного летчика Николая Архангельского, первого губернатора округа Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко.

Так, по результатам голосования, аэропорт Нижневартовска будет назван именем Виктора Муравленко. Именно этот вариант в рамках второго тура получил большинство голосов – 58%.

Нужно отметить, что Виктор Муравленко внес огромный вклад в разработку и освоение Самотлорского месторождения нефти, в строительство Нижневартовска.

Кроме того, Виктор Муравленко лично занимался сооружением памятника покорителям Самотлора: встречался с творческой группой, согласовывал эскизы, как депутат Верховного Совета СССР добивался выделения необходимых строительных материалов.

Добавим, что проект «Великие имена России» стал одним из самых масштабных и ярких явлений общественной жизни 2018 года. Конкурс проходил с 11 октября по 23 декабря. 6,2 млн человек приняли участие в выдвижении имен и финальном голосовании по выбору победителей.

Планируется, что все эти имена найдут отражение в дизайне пассажирских терминалов и мемориальных экспозициях аэропортов.