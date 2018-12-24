В Нижневартовске развернули пункт обогрева

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-24T11:57:47+03:00

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С наступлением морозов сотрудники управления по делам ГО и ЧС вывели на боевое дежурство мобильный пункт обогрева. Он развернут на базе автобуса КАвЗ и рассчитан на 20 человек.

Как рассказал директор управления Вадим Татаренков, мобильный пункт оснащен шерстяными одеялами, шапками, свитерами, носками, одноразовой посудой и термосами, а также переносной электростанцией.

Задействовать мобильный пункт будут в случае возникновения крупных дорожно-транспортных происшествий и необходимости оказания помощи пострадавшим от переохлаждения. После получения сообщения о ДТП в течение нескольких минут мобильный пункт обогрева готов прибыть на место в границах автодорог города Нижневартовска.

Кроме того, граждане, передвигающиеся на автомобильном транспорте по дорогам района, при необходимости в качестве мест обогрева могут воспользоваться 10 придорожными кафе, павильонами и магазинами, расположенными на различных участках автомобильных дорог района.

Как сообщили в отделе ГИБДД по г. Нижневартовску, в целях снижения риска дорожно-транспортных происшествий в период наступления температуры воздуха от - 30 градусов и ниже сотрудники отдела организуют осмотры пригородных дорог. С выезжающими за пределы Нижневартовска водителями проводят профилактические беседы о необходимости соблюдения мер предосторожности во время движения по трассе.