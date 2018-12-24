Жители Ханты-Мансийска в морозы минус 37 остались без тепла и без горячей воды

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-24T11:30:17+03:00

В сильные морозы жители Ханты-Мансийска не могут согреться даже в своих квартирах

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Трубы не выдерживают нагрузки в трескучие морозы. Одно за другим появляются сообщения в социальной сети ВКонтакте в группе «Типичный Ханты-Мансийск» об отсутствии тепла и воды в многоквартирных домах.

«На улице -37? Ты готов? Дааа! Самое время отключить отопление по улице Энгельса, 60. УК «Новый город» вы лучшие! Я желаю вам в новом году так же мерзнуть в своих квартирах…В Жилстройнадзор письмо готово, кстати, позвонили в полицию, они, видимо, тоже примёрзли, не отреагировали», - сообщает подписчица группы. Ее поддерживают и другие горожане, оказавшиеся в такой же ситуации. Помимо проблем с отоплением, хантымансийцы остались без воды.

«Проснулся в ядерной сверхдержаве, богатой всеми полезными ископаемыми, в тёплой квартире при температуре около - 40 на улице и гордость за страну, великая же. Решил картошечки российской пожарить, но сначала её ведь надобно помыть. Кручу, значит, кран водопроводный на смесителе и осознаю простую истину - воды нет. Опять зима для всех служб пришла не заметно, опять трубы замёрзли, вот уже 25 год подряд. Что ж, будучи жителем города, столицы ХМАО, пойду, как в старом добром средневековье собирать снег и оттаивать. Эх, только в России можно сидеть без воды, но быть подключённым к оптоволоконному интернету», - описывает невесёлую ситуацию с креативом житель окружной столицы Югры.

Выяснилось, что воды нет не в одном многоквартирном доме. Горожане сообщают об отсутствии как холодной, так и горячей воды.

Всех, кто столкнулся коммунальными неприятностями, администрация города просит сообщать в в диспетчерскую службу. Все бригады работают круглосуточно.