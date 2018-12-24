2018-12-24T10:49:38+03:00
Происшествия

Добычей югорских воришек стали виски, кольцо, телефон и электроинструменты

Все преступники задержаны по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Выходных у преступников не бывает. Только за прошедшие полицейскими Югры дни раскрыты шесть краж.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Сургутском районе мужчина, взломав навесной замок на контейнере, расположенный на одном из участков в СОТ «Победит-1», похитил электроинструменты инструменты и строительный инвентарь. Заявителю причинен ущерб в размере 2500 рублей.

В Лангепасе сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в краже. Из квартиры дома, расположенного по улице Дружбы Народов,он похитил золотое кольцо и сотовый телефон. Установлено, что задержанный ранее неоднократно судим.

В Ханты-Мансийске мужчина, находясь в магазине по улице Мира, похитил несколько бутылок виски. Материальный ущерб составил порядка 5000 рублей. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

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