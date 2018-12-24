2018-12-24T09:57:07+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске завершился финальный турнир по пантомимическим играм

Они являются популярной формой досуга у молодежи
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскаФото с сайта администрации города Ханты-Мансийска
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В Ханты-Мансийске состоялся открытый финальный турнир по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи города, в котором приняли участие 15 команд.

По информации организаторов, турнир состоял из 4-х конкурсных заданий. В этот раз ими стали – блиц с участием дополнительного «актера» по имени Валера, крикуны, конкурс капитанов, в котором лидеры команд показывали эмоции смайликов, и финал, где участники без слов изображали популярные сказки.

По итогам прошедшего турнира лучшим пантомимщиком стал Данил Лало из команды «Молодая гвардия» города Пыть-Яха, лучшей пантомимщицей – Милана Дебишева из команды работающей молодежи «НОХЧИнские акулы».

Командой-победительницей финального турнира стала команда студентов Ханты-Мансийской государственной медицинской академии «M&M’s», второе место заняла команда школьников «Марсель Марсо» и третье место – команда работающей молодежи «Строгосекретно». Призом симпатий жюри удостоилась команда школьников Пыть-Яха «Молодая гвардия».

Всего в 2018 году состоялось 4 турнира, в которых приняло участие 30 разных команд по 5 человек.

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