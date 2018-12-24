В Урае на пепелище дачи обнаружено тело пенсионера
Пожар унёс жизнь человека 23 декабря в СОНТ «Кузьмичи» города Урай. При тушенипи пожара было обнаружено тело хозяина дачного домика.
Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по факту гибели 63-летнего мужчины в собственном дачном домике.
В ведосмтве сообщили, что при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена после проведения пожаротехнической экспертизы.
По предварительной информации специалистов противопожарной службы МЧС возгорание произошло в результате нарушения правил эксплуатации электроприборов. Установлено, что комната, где находился мужчина отапливалась несколькими электрообогревателями, не отвечающими требованиям безопасности.