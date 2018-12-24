В Урае на пепелище дачи обнаружено тело пенсионера

СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-24T09:45:01+03:00

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Пожар унёс жизнь человека 23 декабря в СОНТ «Кузьмичи» города Урай. При тушенипи пожара было обнаружено тело хозяина дачного домика.

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по факту гибели 63-летнего мужчины в собственном дачном домике.

В ведосмтве сообщили, что при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена после проведения пожаротехнической экспертизы.

По предварительной информации специалистов противопожарной службы МЧС возгорание произошло в результате нарушения правил эксплуатации электроприборов. Установлено, что комната, где находился мужчина отапливалась несколькими электрообогревателями, не отвечающими требованиям безопасности.