В Югре за один день насмерть разбились три человека

СЕГОДНЯ 08:54 2018-12-24T08:54:49+03:00

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Югорские трассы в пятницу, 21 декабря, унесли жизнь троих человек. Всего, по данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в минувшие выходные зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 19 – получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Так, 21 декабря в 15:45 в Сургуте на Восточной объездной автодороге водитель грузовой «ГАЗели» «влетел» на стоящий грузовой самосвал «МАЗ». В результате происшествия, 22-летняя пассажир фургона от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

Также 21 декабря в 21:40 на 61 км автодороги «Сургут – Когалым» в Сургутском районе, водитель «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом «Ивеко Стралис». В результате происшествия, пассажир автомобиля «ВАЗ» скончался.

В этот же день в 23:40 на 11 км автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе, водитель «Фольксваген Гольф», двигаясь со стороны города Ханты-Мансийска в сторону поселка Талинка, сбил пенсионера, движущегося в попутном направлении вдоль края проезжей части по ходу движения автомобиля Фольксваген.

В результате происшествия, пешеход от полученных травм скончался.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 6411 нарушений правил дорожного движения. Задержано 42 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 11 – за отказ от медицинского освидетельствования и 11 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 45 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.