Пенсионерка из Сургута ограбила в банке женщину

СЕГОДНЯ 08:37 2018-12-24T08:37:14+03:00

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На дерзкое преступление решилась пенсионерка из Сургута. Она совершила кражу прямо в отделении банка. Преступницу задержали по горячим следам.

- В Сургуте днём 59-летняя женщина, находясь в одном из отделений банка по улице Югорская, похитила у заявительницы деньги. Ущерб составил 9000 рублей. Нарушительница дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 97 преступлений, раскрыто 76, из них: 3 факта причинения телесных повреждений, 3 факта незаконного оборота наркотических средств, вымогательство, угон и 10 краж.